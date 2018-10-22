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      США выходят из ракетного договора с Россией: какие шаги Вашингтон будет осуществлять далее

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      Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон объяснил позицию США по выходу из ядерной сделки с Россией
      Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон объяснил позицию США по выходу из ядерной сделки с Россией / Getty Images

      США готовились выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности на протяжении минимум 5 лет, поскольку в России его нарушали, однако в ближайшее время этого не произойдет, поскольку сейчас продолжаются консультации, как между Кремлем и Вашингтоном, так и с Европой. Кроме того, Белый дом не планирует выходить из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

      Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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      По его словам, в России он с российской стороной провел "плотные дискуссии" по вопросу об ограничении вооружения.

      "Были замечания относительно Невады (именно здесь президент США Дональд Трамп заявил, что его страна намерена выйти из ракетного договора с Россией – 24 канал). Были высказаны серьезные заявления относительно нашей позиции. Мы консультировались по этому вопросу, и будем продолжать эти консультации с другими участниками этого переговорного процесса", – отметил он.

      По его словам, к шагу выйти из ракетных соглашений в США готовились в течение не менее 5 лет.

      Потому что Россия нарушала договор по СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) и СПО (Договор об ограничении систем противоракетной обороны). И это была позиция Администрации Обамы, что нужно менять отношения с Россией в этом вопросе. И мы пришли к выводу, что Россия намерена развивать ракеты среднего радиуса дальности. И, учитывая эту позицию России, ее намерения, это одно из возможных ограничений и нарушений договора по ограничению стратегических вооружений. Потому что если Россия говорит, что она не нарушает договор по СНВ, то надо уточнять, так ли это?
      – заметил Болтон.

      В то же время представитель Белого Дома добавил, сейчас так складывается ситуация, что двусторонний договор между США и Россией теперь уже не является монопольным договором, поскольку есть ряд стран, которые производят ракеты среднего радиуса дальности, крылатые ракеты – это, в частности, Северная Корея и Китай.

      "Сейчас Россия – один из игроков этого процесса. Поэтому США считают, что всего лишь две страны не смогут решить эту проблему полностью, и проект Обамы заключался в том, что российские нарушения договора – это только одна из частей того процесса, который требует пересмотра. Каким будет следующий шаг? Это, конечно, консультации с нашими друзьями в Европе и в Азии. Дальнейшие консультации с Россией, которые мы безусловно будем их продолжать. И по другим стратегическим вопросам. Будет много дипломатии в ближайшие месяцы", – убеждает советник американского президент.

      Как добавляет он, одной из причин начала консультаций с европейскими странами-стала их негативная позиция по выходу США из ракетного договора.

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      "А что будет с договором по СНВ? Понимаете, американское правительство сейчас рассматривает свою позицию относительно нового договора "Старт" и СНВ. И мы обсуждали этот вопрос с Николаем Патрушевым (Секретарь Совета безопасности РФ – 24 канал). У нас были переговоры в Женеве в августе по этому вопросу. Мы обсуждали различные варианты нового договора по СНВ, но американское правительство пока не выработало свою позицию. Мы готовы вести переговоры, вот, пока сейчас есть время для этого процесса. Мы понимаем российскую позицию сейчас лучше, и хотим еще уточнить ее, увидеть ее детали. Договор действует до 2021-го года, поэтому у нас еще есть много времени", – констатировал Болтон.

      Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впоследствии возможен выход из ядерного договора, анонсировал президент США Дональд Трамп. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", а затем им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение. Также в Кремле считают, что такой шаг сделал бы мир более опасным.

      О каком договоре говорится? Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американский саммита.

      ​Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

       

      США НАМЕРЕНЫ ВЫЙТИ ИЗ РАКЕТНОГО СОГЛАШЕНИЯ С РФ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости политики Новости России Новости США Ядерная безопасность Оружие
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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