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      США выводят войска из Сирии: в России оценили "правильное решение" и похвалили Трампа

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      В России считают правильным решение Трампа по Сирии
      В России считают правильным решение Трампа по Сирии / Фото из открытых источников

      В России считают, что вывод войск США из Сирии будет "правильным и поможет восстановлению международного права в определенной части". Зато там уверены, что российские военные "находятся в Сирии законно".

      Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

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      Так, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о намерении вывести войска, Матвиенко отметила, что "если такое решение примут и выполнят, то оно будет абсолютно правильным".

      Потому что военные подразделения Запада находятся незаконно в Сирии. И если это (вывод войск США из Сирии – 24 канал) случится, то будет восстановлено международное право в этой части,
      – утверждает она.

      При этом Матвиенко подчеркнула, что действия России в Сирии "никак не связаны с действиями США". Это она объяснила тем, что представители вооруженных сил РФ якобы прибыли туда "по приглашению сирийского руководства".

      Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.

      За таким решением Трампа последовали две важные отставки в Вашингтоне. В частности, из-за намерений президента США по Сирии решил оставить должность представитель США в международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгерк.

      Таким образом он присоединился к министру обороны Джеймсу Мэттису, который также заявил об увольнении после объявления президентом Трампом решения вернуть американский контингент. К слову, тогда президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.

      Теги: Дональд Трамп Война в Сирии Новости политики Новости США Новости России
      Источник: 24 Канал
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