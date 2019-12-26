США взялись за порятунок Білорусі
Американський державний секретар Майк Помпео може відвідати Білорусь вже на початку січня.
Якщо ця інформація підтвердиться, Помпео стане другим за кілька місяців високопоставленим американським чиновником, який прибуде до Мінська і зустрінеться з президентом Олександром Лукашенком. І це при тому, що протягом десятиліття між Сполученими Штатами і Білоруссю не те що не було офіційних контактів на вищому рівні – навіть послів і тих не було.
До слова: Лукашенко запропонував Росії увійти до складу Білорусі
Те, що на цьому тлі Мінськ відвідує спочатку радник президента США з національної безпеки, а тепер і державний секретар, означає одне: у Вашингтоні побоюються, що Білорусь може просто зникнути. Адже американські політики звикли довіряти не публічним заявам і не чутками з телеграм-каналів, а інформації своїх розвідувальних служб. І вони не можуть не бачити, що в аншлюсу Білорусі можуть бути свої наслідки. І з політичної, і з військової точки зору. І вони намагаються не просто утримати Олександра Лукашенка від цього аншлюсу – ясно адже, що і сам білоруський президент не є його прихильником – але і показати Кремлю, що у Вашингтоні стурбовані не на жарт.
У Москві теж це добре розуміють – і тому так поспішають, тому так тиснуть на Лукашенка, тому намагаються нагадати світові про злочини його режиму за останні 25 років. Але і тут ситуація виглядає не так просто, як вона могла б виглядати, наприклад, за президента Барака Обами. Тому що Дональд Трамп тому і готовий розмовляти з Володимиром Путіним, що його цікавить в першу чергу "угода", а не цінності. І у випадку з Лукашенком американський президент цікавиться перш за все тим, що в разі зникнення Білорусі отримає Росія і що втратить Америка.
Для Києва візит Помпео в Мінськ важливий вже хоча б тому, що кожен день, який віддаляє білоруський аншлюс, є для України шансом вистояти. Якщо Путіну вдасться приєднати Білорусь, то вже наступного дня після аншлюсу він займатиметься Україною, її поглинанням. Займатиметься куди більш серйозно, ніж досі. Тому що Союзна держава, до складу якої увійдуть тільки Білорусь і Росія, Путіну зовсім не є цікавою.
Російської імперії без України не буває за визначенням.
Важливо! Україна сама дала привід до російсько-українського конфлікту, – Лукашенко