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      США закроют в ряде стран все офисы службы гражданства и иммиграции: что это означает

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      Администрация Трампа готовится закрыть все международные офисы службы гражданства и иммиграции США в 21 стране
      Администрация Трампа готовится закрыть все международные офисы службы гражданства и иммиграции США в 21 стране

      Администрация президента США Дональда Трампа готовится закрыть все международные офисы службы гражданства и иммиграции в 21 стране. Это может замедлить процесс обработки семейных визовых заявлений, зарубежного усыновления и обращений о гражданстве со стороны военных.

      Штат службы гражданства и иммиграции США насчитывает около 240 человек в самих Штатах и других странах мира, сообщает The Washington Post.

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      Издание ссылается на письмо директора службы гражданства и иммиграции США Френсиса Сиссны. В электронном письме сотрудникам он сказал, что работает над передачей обязанностей сотрудников ведомств их коллегам по всему миру – во внутренних офисах, посольствах и консульствах Государственного департамента.

      Сиссна отметил, что если Госдепартамент согласится, агентство будет закрывать свои международные отделения на местах в ближайшие месяцы "для максимизации конечных ресурсов нашего агентства".

      "Я считаю, что таким образом мы лучше используем наши средства для решения проблем в Соединенных Штатах, одновременно используя существующие ресурсы Государственного департамента на должности", – написал директор службы гражданства и иммиграции.

      Этот шаг вызван тем, что администрация Трампа настаивает на ужесточении иммиграционного контроля в стране и на переходе от иммиграции на основе воссоединения семьи к иммиграции на основе заслуг. Чиновники Министерства внутренней безопасности говорят, что это часть общих усилий, направленных на оптимизацию иммиграционных операций США.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Дональд Трамп Иммигранты Новости США
      Источник: 24 Канал
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