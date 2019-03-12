США закроют в ряде стран все офисы службы гражданства и иммиграции: что это означает

Администрация президента США Дональда Трампа готовится закрыть все международные офисы службы гражданства и иммиграции в 21 стране. Это может замедлить процесс обработки семейных визовых заявлений, зарубежного усыновления и обращений о гражданстве со стороны военных.

Штат службы гражданства и иммиграции США насчитывает около 240 человек в самих Штатах и других странах мира, сообщает The Washington Post.

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Издание ссылается на письмо директора службы гражданства и иммиграции США Френсиса Сиссны. В электронном письме сотрудникам он сказал, что работает над передачей обязанностей сотрудников ведомств их коллегам по всему миру – во внутренних офисах, посольствах и консульствах Государственного департамента.

Сиссна отметил, что если Госдепартамент согласится, агентство будет закрывать свои международные отделения на местах в ближайшие месяцы "для максимизации конечных ресурсов нашего агентства".

"Я считаю, что таким образом мы лучше используем наши средства для решения проблем в Соединенных Штатах, одновременно используя существующие ресурсы Государственного департамента на должности", – написал директор службы гражданства и иммиграции.

Этот шаг вызван тем, что администрация Трампа настаивает на ужесточении иммиграционного контроля в стране и на переходе от иммиграции на основе воссоединения семьи к иммиграции на основе заслуг. Чиновники Министерства внутренней безопасности говорят, что это часть общих усилий, направленных на оптимизацию иммиграционных операций США.