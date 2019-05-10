Министерство финансов Соединенных Штатов Америки планирует включить Россию в список стран, манипулирующих валютой для получения выгоды.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в этот список, который обновляют каждые полгода, сейчас внесены 12 стран. В ближайшем месяце США представят новую версию, и ожидается, что количество государств будет расширено до 20.

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Отмечается, что новые страны будут включены в список из-за смены одного из критериев. Вместе с Россией туда могут попасть Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия и Таиланд, которые имеют большой профицит торгового баланса с США. В то же время Индия и Южная Корея будут исключены из документа.

Внесение страны в этот список, несет для нее определенные рыночные последствия. Также власти США будет обязана вступить в переговоры с тем, кто манипулирует валютой.

В апреле президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Россия и Китай "играют в девальвацию валюты", повышая ключевую ставку, что является неприемлемым.

Тогда же отмечалось, что Россия за время санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6 процента во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6 и 14 процентов соответственно.