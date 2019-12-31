"Сшить" страну: Гончарук сказал, на что рассчитывает правительство в 2020 и какие задачи ставит

Премьер-министр Алексей Гончарук задачей номер один для правительства в 2020 году считает развитие дорог. Также он не видит никакой проблемы в дефиците бюджета и рассчитывает получить транш МВФ уже через несколько месяцев.

Обо всем этом глава Кабинета Министров Украины Алексей Гончарук говорил в эфире телеканала " Украина 24 ".

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О дефиците бюджета

Дефицит – это нормальное состояние бюджета в каждом году, считает премьер.

Этот объем средств (речь шла о 100 миллиардах гривен – 24 канал) можно компенсировать благодаря заимствованиям и благодаря детенизации экономики. На самом деле, детенизация экономики – это главный ресурс, на который мы рассчитываем в следующем году,

– отметил Гончарук.

О деньгах от МВФ

Глава правительства утверждает, что поступлению денег от МВФ ничего не мешает.

Это абсолютно техническая работа. Это вопрос нескольких месяцев. Я не сомневаюсь, что мы эту техническую работу доведем до конца и проблем не будет,

– уверен премьер.

Также Гончарук отметил, что МВФ не "высасывает ресурсы", как это пытаются показать некоторые "олигархические СМИ". "Нам стратегически важно получить долгосрочную программную работу с МВФ, потому что это очень авторитетная мировая организация, и это сигнал для инвесторов, что можно заходить в Украину, с одной стороны, с другой стороны – это возможность иметь дешевые ресурсы" , – пояснил Гончарук.

Об энергетической независимости

Глава правительства говорит, что к 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской. То есть – отделиться от российско-белорусской как наследия СССР.

Документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Надеемся, что в 2023 году объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию, и на этом зарабатывать,

– сказал премьер-министр.

"Чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идем", – подытожил Гончарук.

О дорогах

В 2020 году, говорит глава правительства, планируется построить 4000 километров дорог.

Дорогами нужно "сшить" страну. Это задача, пожалуй, номер один на следующий год,

– заявил Гончарук.

Выполнение планов, впрочем, зависит от того, "насколько удастся привлечь к задачам подрядчиков качественных, в частности, с международными деньгами".