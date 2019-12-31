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      "Сшить" страну: Гончарук сказал, на что рассчитывает правительство в 2020 и какие задачи ставит

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      Премьер Гончарук ответил на вопросы об экономике Украины / Коллаж 24 канала

      Премьер-министр Алексей Гончарук задачей номер один для правительства в 2020 году считает развитие дорог. Также он не видит никакой проблемы в дефиците бюджета и рассчитывает получить транш МВФ уже через несколько месяцев.

      Обо всем этом глава Кабинета Министров Украины Алексей Гончарук говорил в эфире телеканала "Украина 24".

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      О дефиците бюджета

      Дефицит – это нормальное состояние бюджета в каждом году, считает премьер.

      Этот объем средств (речь шла о 100 миллиардах гривен – 24 канал) можно компенсировать благодаря заимствованиям и благодаря детенизации экономики. На самом деле, детенизация экономики – это главный ресурс, на который мы рассчитываем в следующем году,
      – отметил Гончарук.

      О деньгах от МВФ

      Глава правительства утверждает, что поступлению денег от МВФ ничего не мешает.

      Это абсолютно техническая работа. Это вопрос нескольких месяцев. Я не сомневаюсь, что мы эту техническую работу доведем до конца и проблем не будет,
      – уверен премьер.

      Также Гончарук отметил, что МВФ не "высасывает ресурсы", как это пытаются показать некоторые "олигархические СМИ".

      "Нам стратегически важно получить долгосрочную программную работу с МВФ, потому что это очень авторитетная мировая организация, и это сигнал для инвесторов, что можно заходить в Украину, с одной стороны, с другой стороны – это возможность иметь дешевые ресурсы", – пояснил Гончарук.

      Об энергетической независимости

      Глава правительства говорит, что к 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской. То есть – отделиться от российско-белорусской как наследия СССР.

      Документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Надеемся, что в 2023 году объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию, и на этом зарабатывать,
      – сказал премьер-министр.

      "Чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идем", – подытожил Гончарук.

      О дорогах

      В 2020 году, говорит глава правительства, планируется построить 4000 километров дорог. 

      Дорогами нужно "сшить" страну. Это задача, пожалуй, номер один на следующий год,
      – заявил Гончарук.

      Выполнение планов, впрочем, зависит от того, "насколько удастся привлечь к задачам подрядчиков качественных, в частности, с международными деньгами".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Энергетика Транш МВФ МВФ Дороги Деньги Бюджет 2020 Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики
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