Ссора в магазине Одессы завершилась ножевыми ранениями 2 человек

В Одессе, на проспекте Добровольского между мужчиной и работницей магазина вспыхнула ссора. В результате с ножевыми ранениями в больнице оказались 2 человека.

Очевидцы рассказали полицейским, что пострадавшие вступились за работницу магазина, которую оскорблял злоумышленник.

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В Одессе мужчина порезал 2 человек

Инцидент произошел на проспекте Добровольского. Там злоумышленник ссорился с работницей магазина. Двое прохожих сделали ему замечание. В ответ он ударил их ножом.

В результате 32-летнего одессита доставили в больницу с травмой локтя, а его 53-летнего товарища – с ранением груди. Сейчас оба находятся под наблюдением врачей.

Злоумышленник сбежал, однако его нашли

Нападавший сразу избавился от ножа и даже успел сменить прическу и сбрить бороду, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей.

Однако сотрудники территориального отдела полиции при поддержке сотрудников батальона полиции особого назначения нашли его через несколько часов и задержали.

Предполагаемое орудие преступления также удалось отыскать, его направят на экспертизу.

Мужчине грозит тюрьма

Действия злоумышленника квалифицировали по двум статьям – об умышленном тяжком телесном повреждении и умышленном средней тяжести телесном повреждении. По одной из статей ему уже сообщили о подозрении.

Также назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести травмы, полученной младшим пострадавшим.

В Одессе мужчина с ножом напал на 2 человек: Фото Нацполиции

Полиция задержала нападавшего: смотрите видео