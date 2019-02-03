Ссоры, драки и "титушки": с какими трудностями сталкиваются прихожане при переходе в ПЦУ

О переходе в новообразованную Православную церковь Украины уже заявили более 200 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Однако попытки общины перейти в ПЦУ не всегда проходят спокойно, иногда доходит и до драк.

В каких регионах церкви чаще всего переходят к ПЦУ? Неудивительно, что наиболее активно переходят приходы на западе и в центре Украины, значительно медленнее этот процесс на Востоке. А в Сокольском районе на Львовщине решение о переходе к ПЦУ приняли абсолютные все приходы УПЦ МП.

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Однако, не все церкви сделали выбор в пользу Православной церкви Украины. В частности, прихожанка Вита Цезарук давно мечтала, чтобы храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Сураж на Тернопольщине стал украинским.

Я уже лет 15 своей сознательной жизни хочу украинскую церковь у себя в деревне. Но я не хотела бунта или разделения людей в селе, не хотела, чтобы семьи перессорились, поэтому терпеливо ходила в УПЦ МП,

– рассказала Вита Цезарук.

Женщина не единственная хотела распрощаться с московским патриархатом. После получения томоса в селе провели собрание, и 80% членов общины также заявили о желании присоединиться к поместной церкви.

Однако помешал настоятель храма. Московский священник от перехода отказался, ключи от помещения не отдал, даже заявил, что потерял их. Поэтому в прошлое воскресенье править богослужение пришлось на улице. А пока храм закрыт, община продолжает оформлять процесс перехода. Все согласовывают на собрании. На собрании утвердили все документы, чтобы в конце начать юридический переход в новую церковную общину.

Крестьяне рады, что наконец в Украине есть своя церковь. Некоторые же сравнивают эти события даже с Майданом.

Вот сегодня собрание, прошедшее собрание, они мне чем-то по духу напомнили Майдан. Ощущение объединения какой-то воли, ощущение того, что мы от чего-то освобождаемся,

– добавила жительница села Сураж.

С какими проблемами сталкиваются прихожане при переходе в ПЦУ?

Переход общества в селе Сураж состоялся еще относительно спокойно, ведь нередко доходит и до драк. Потому что московские священники, чтобы сорвать собрание, бывает приводят "титушок". Так в селе Писаревка в Винницкой области, где во время столкновений избили даже сельского голову.

Привезли подставных прихожан и в деревню Лукашевка. Манипуляции со стороны представителей российской церкви ожидаемые, говорят религиоведы. И к ним надо быть готовыми.

Во-первых, московский патриархат остается без своих верных людей, во-вторых, теряет очень существенный канал влияния на верующих и навязывание им идеологем "русского мира",

– отметил религиовед Александр Саган.

Между тем на этой неделе вступил в действие закон о переходе религиозных общин. Согласно ему, изменить конфессию может община, две трети которой на собрании поддержали такое решение.



Как происходит процесс перехода приходов в Православную церковь Украины

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.