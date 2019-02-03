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      Ссоры, драки и "титушки": с какими трудностями сталкиваются прихожане при переходе в ПЦУ

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      О переходе в новообразованную Православную церковь Украины уже заявили более 200 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Однако попытки общины перейти в ПЦУ не всегда проходят спокойно, иногда доходит и до драк.

      В каких регионах церкви чаще всего переходят к ПЦУ? Неудивительно, что наиболее активно переходят приходы на западе и в центре Украины, значительно медленнее этот процесс на Востоке. А в Сокольском районе на Львовщине решение о переходе к ПЦУ приняли абсолютные все приходы УПЦ МП.

      Нападение "титушок" со священником УПЦ МП на прихожан в Винницкой области: министр спорта пригрозил атлетам – читайте в материале 24 канала.

      Однако, не все церкви сделали выбор в пользу Православной церкви Украины. В частности, прихожанка Вита Цезарук давно мечтала, чтобы храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Сураж на Тернопольщине стал украинским.

      Я уже лет 15 своей сознательной жизни хочу украинскую церковь у себя в деревне. Но я не хотела бунта или разделения людей в селе, не хотела, чтобы семьи перессорились, поэтому терпеливо ходила в УПЦ МП,
      – рассказала Вита Цезарук.

      Женщина не единственная хотела распрощаться с московским патриархатом. После получения томоса в селе провели собрание, и 80% членов общины также заявили о желании присоединиться к поместной церкви.

      Однако помешал настоятель храма. Московский священник от перехода отказался, ключи от помещения не отдал, даже заявил, что потерял их. Поэтому в прошлое воскресенье править богослужение пришлось на улице. А пока храм закрыт, община продолжает оформлять процесс перехода. Все согласовывают на собрании. На собрании утвердили все документы, чтобы в конце начать юридический переход в новую церковную общину.

      Крестьяне рады, что наконец в Украине есть своя церковь. Некоторые же сравнивают эти события даже с Майданом.

      Вот сегодня собрание, прошедшее собрание, они мне чем-то по духу напомнили Майдан. Ощущение объединения какой-то воли, ощущение того, что мы от чего-то освобождаемся,
      – добавила жительница села Сураж.

      С какими проблемами сталкиваются прихожане при переходе в ПЦУ?

      Переход общества в селе Сураж состоялся еще относительно спокойно, ведь нередко доходит и до драк. Потому что московские священники, чтобы сорвать собрание, бывает приводят "титушок". Так в селе Писаревка в Винницкой области, где во время столкновений избили даже сельского голову.

      Привезли подставных прихожан и в деревню Лукашевка. Манипуляции со стороны представителей российской церкви ожидаемые, говорят религиоведы. И к ним надо быть готовыми.

      Во-первых, московский патриархат остается без своих верных людей, во-вторых, теряет очень существенный канал влияния на верующих и навязывание им идеологем "русского мира",
      – отметил религиовед Александр Саган.

      Между тем на этой неделе вступил в действие закон о переходе религиозных общин. Согласно ему, изменить конфессию может община, две трети которой на собрании поддержали такое решение.

      Як відбувається процес переходу парафій до Православної церкви України
      Как происходит процесс перехода приходов в Православную церковь Украины

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

      Теги: Новости Украины Религия УПЦ МП Православная церковь Украины Новости Львова Тернополь Титушки столкновения
      Источник: 24 Канал
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