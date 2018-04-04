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Ссоры на Пасху: конфликт между испанскими королевами взорвал сеть

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Королевская семья в Испании
Королевская семья в Испании / Getty images

Испанская королева-консорт София имела публичный конфликт с невесткой Летицией. Видео, на котором члены королевской семьи выясняют отношения на Пасху, вызвало шквал комментариев в сети.

Об этом сообщает издание La Opiniоn.

Счастливая королевская семья оказалась не столь идеальной, как кажется на первый взгляд. Напряженные отношения королев Софии и Летиции увидел весь мир.

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Конфликт разгорелся после Пасхального богослужения. 79-летняя королева София захотела сфотографироваться с внучками. Женщина обняла Леонор и София-младшую за плечи, позируя перед камерой. Однако королева Летиция была против такого снимка, поэтому встала перед фотографом спиной, помешав сделать фотографию. Леонор, которой исполнилось 12 лет, резко отбросила руки бабушки и мамы.

Спор происходил перед камерами прессы, поэтому король Филипп VI быстро вмешался и остановил женщин.

Смотрите видео конфликта между членами королевской семьи Испании:

Сейчас королевская семья официально не комментирует инцидент. Единственная, кто не удержался от замечания, это кузина Филиппа VI.

"Ни одна бабушка не заслуживает такого обращения! Она показала свое истинное лицо", – отметила Мари-Шанталь, кронпринцесса Греции, намекая на недопустимое поведение королевы Летиции.

Теги: LifeStyle Скандал
Источник: 24 Канал
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