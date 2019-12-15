СССР – страна без женских прокладок

СССР был бедной, нищей и отсталой страной, уровень жизни которой был где-то на уровне стран Африки.

Очередной пост про "прелести жизни" в Советском Союзе. Как вы наверное уже знаете – фанаты СССР обычно любят хвалить эту страну, выпячивая в виде достижений всякие там космические ракеты, которые (как я уже упоминал во вчерашнем посте) не имели отношения к жизни 99% населения страны – за все время существования СССР в отряде космонавтов побывало всего 120 человек.

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Понятно, отчего так происходит, если начать рассказывать о других аспектах советской жизни – о быте, о медицине, о квартирах, о магазинах – словом, обо всем том, что касается жизни всех людей – то окажется, что СССР был бедной, нищей и отсталой страной, уровень жизни которой был где-то на уровне стран Африки, и в сегодняшнем посте я вам еще раз это докажу на примере средств женской гигиены.

Сегодня рассказ об СССР – страну без женских прокладок.

А что там на "Загнивающем Западе"?

Давайте для начала сравним, как обстояли дела на Загнивающем Западе в сравнении с совком. Глядя на фото убогой и серой советской жизни, фанаты СССР время от времени вскрикивают – "а так в то время было везде!", "это просто такое время было!", "тогда все так жили" – иногда дополняя эти вскрики фотографией Джона Леннона на кухне у Маккартни.

На самом деле в развитых странах все удобные бытовые вещи появлялись намного раньше, чем в СССР – к примеру, уже в довоенной Америке пылесос и холодильник были вполне распространенными вещами в городах, а телевидение появилось в 1920-е годы – тогда как советским гражданам уже в пятидесятые годы со страниц "Книги о вкусной и здоровой пище" рассказывали о холодильнике как о каком-то чуде – "холодильник – это машина, которая работает электричеством!". Это же касается и предметов женской гигиены (а также детских подгузников) – в развитых странах они давно уже были, тогда как в СССР и слыхом не слыхивали о таких вещах.

Первые прототипы женских прокладок появились в США еще в 1870-е годы, а в 1886 году они впервые появились в продаже под названием "Полотенца Листера". Прокладки, похожие на современные, появились в 1920-е годы и продавались под названием Kotex (сочетание хлопка и ткани), а в 1927-м году известная компания Джонсон & Джонсон представила свои прокладки Modess, которые стали основным конкурентом Kotex. Начинается борьба за потребителя и здоровая капиталистическая конкуренция – в результате чего рынок наводняют десятки мануфактур по производству женских товаров.

Примерно к 1950-м годам в США, а также в других развитых странах продается целая линейка женских товаров – прокладки, тампоны и прочее подобное. Ну а в СССР с этим все было очень печально.

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Женские прокладки в СССР

В ответ на вскрики фанатов совка в стиле "Зато мы делали ракеты, и перекрыли кислород, а также в области планеты мы все один бальшой народ" просто спокойно спросите – почему же такой великий СССР не мог обеспечить достойную жизнь своих граждан? Детских подгузников "великая страна" так и не родила, точно так же, как и женских прокладок – женщины были вынуждены терпеть, страдать и стареть раньше времени.

Женских прокладок, как и других средств женской гигиены, в СССР не существовало вовсе. Дамам приходилось самостоятельно изготавливать что-то подобное из марли и ваты – и это в том случае, если эти вещи можно было купить в аптеке, с началом войны в Афганистане дефицитом стали даже такие простые вещи. Если не было бинтов, в качестве прокладок использовали старые и рваные трусы или майки, которые кроили и сшивали. Иногда, что бы "не протекало", внутрь подкладывали кусочек клеенки или полиэтилена. После использования все это стиралось и кипятилось, а затем хранилось в недоступных от мужчин и детей местах.

Использование таких самодельных средств гигиены было сопряжено с постоянными проблемами и с постоянно присутствующим чувством стыда – все то, что было связано с вопросами женской гигиены, как бы не существовало в общественном дискурсе, этого как бы не было, и женщина должна была сама решать все эти вопросы, испытывая постоянную неловкость. В "критические дни" было принято гулять вместе с подругами, которым говорилось что-то вроде "я пойду вперед, а ты посмотри, все ли у меня хорошо".

Гигиенические прокладки и тампоны стали появляться в СССР только в Перестройку, а массово продаваться начали только начале девяностых годов, уже после конца совка. Что самое смешное – некоторые безумные фанаты СССР всерьез считают, что "подсовывание прокладок" было чем-то вроде "идеологической диверсии проклятых капиталистов":

Послесловие

Можно, конечно, и дальше продолжать гордиться ракетами и балетами – но лично я считаю, что уровень жизни в стране определяется прежде всего уровнем жизни ее граждан, и в особенности женщин. Так вот, в СССР с этим все было очень плохо – из-за тяжелой жизни советская женщина к 30 годам превращалась в тетку, а к пятидесяти – в настоящую бабушку со вставными зубами и согнутой спиной. Уже за одно это стоило развалить СССР и всю советскую систему.

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