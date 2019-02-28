Ссылаюсь на собственную совесть, - журналист " Наші гроші "о расследовании дела" Укроборонпрома"

Резонансное расследование коррупционных схем в "Укроборонпроме", обнародованное журналистами программы "Наши деньги", не готовилось специально под выборы. Первая часть этого расследования вышла на экраны еще в 2017 году.

Расследование появилось именно теперь потому, что журналисты не успели подготовить его на открытие сезона программы, то есть месяц назад. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал руководитель проекта "Bihus.Info" Денис Бигус.

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В 2017 году вышла альфа-версия этого расследования с некоторыми фигурантами, которые есть в конечном его варианте, и частью коррупционной схемы. Собственно, в 2017 году началась эта работа. После обнародованных материалов многие люди хотели встретиться и большинство времени было потрачено на дополнительные разговоры,

– отметил он.

На вопрос об источниках информации, которые были использованы в расследовании, Бигус ответил, что ссылается исключительно на собственную совесть и здравый смысл и не собирается озвучивать их.

Также Бигус рассказал о том, что еще до публикации резонансного расследования за офисом журналистов следили неизвестные.

Кроме этого, когда журналиста спросили, почему фигурантом расследования стал именно госконцерн "Укроборонпром", он ответил: "Потому что там воруют".

Что известно о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины?

Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Сделки организовывались через три главные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузница на Рыбацкой", который на тот момент принадлежал Порошенко.

Видео: расследование Bihus.Info о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"