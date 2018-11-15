Медики рассказали свежую информацию о состоянии здоровья украинского армреслера Олега Жоха, который пострадал в ДТП и находится в Ровенской центральной городской больнице. Спортсмен на самом деле не находится в коме.

Об этом сообщает "Радио Трек".

24 канал сообщал, что 14 ноября на Ровенщине в ДТП погиб Андрей Пушкарь – украинский чемпион мира по армреслингу. В аварии пострадал и армреслер Олег Жох, которого забрали в больницу. Отец Олега – 50-летний Сергей – тоже погиб в автокатастрофе.

Впоследствии стало известно о том, что якобы Олег Жох впал в кому и спортсмена планируют перевезти на лечение в Киев и приглашают для этого иностранных врачей. Однако это оказалось неправдой.

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Его состояние стабильно тяжелое. Но он будет жить. Это какие-то посторонние люди подняли "кипиш" в интернете о переезде в Киев и иностранных медиках. Он в палате интенсивной терапии нейрохирургического отделения, получает адекватное лечение,

– рассказал исполняющий обязанности главного врача Ровенской центральной городской больницы Игорь Дундюк.

"У него торакальная травма, ушиб головного мозга, проблемы с легкими, перелом костей предплечья левой руки. Никто его не собирается переводить в Киев", – добавил врач.

Что известно об Олеге Жохе?Родился 13 октября 1992 года, на Ровенщине. Украинский армрестлер, действующий чемпион мира по армспорту на левую руку в весовой категории до 70 килограммов, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Украины.



Левая рука имеет врожденную гипертрофию. Правая рука обычная, Олег раньше пытался выступать и на правой руке, но в итоге занял лишь последнее место на чемпионате Украины. В 2010 году победил на первых международных соревнованиях Nemiroff World Cup 2010 года. На турнире A1 Russian Open в 2012 году занял 8 место в абсолютной весовой категории. В конце 2012 года получил звание заслуженного мастера спорта Украины.