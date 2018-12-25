Стадион "Черноморец" выставят на необычный аукцион

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен выставить стадион "Черноморец" на так называемый "голландский" аукцион.

В ходе такого аукциона вначале объявляется самая высокая цена на продаваемый товар, а затем ставки снижаются до той, на которую согласится первый покупатель, которому и продается товар.

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"Стадион "Черноморец" предыдущий владелец оценивал в 8 млрд гривен – столько не стоит даже недавно построенный стадион в Далласе. Сейчас он на балансе по цене 1,2 млрд грн. И даже я, как не специалист в футболе, понимаю, что это дорого. Поэтому голландский аукцион нам поможет, и я надеюсь, что мы продадим его до предела в 20%. Чтобы это обеспечить, мы привлечем иностранную площадку, чтобы она привлека максимальное количество участников, потому что украинские участники и так знают про этот объект", – рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут в интервью FinClub.

Как пишет "Думская", в мае прошлого года стадион стал собственностью коммерческого "Имэксбанка", которым сейчас руководит ФГВФЛ. С 25 декабря 2014 года сооружение выступало единственным обеспечением по 41 кредитному договору на сумму 8,3 млрд грн. По этим договорам владелец банка нардеп Леонид Климов вывел через подконтрольные ему фирмы средства банка и высоколиквидные залоги.

Как считают в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, незадолго до этого стадион был необоснованно переоценен, что позволило увеличить его залоговую стоимость до 7 млрд 800 млн грн. Скорее всего, предполагают в Фонде, это было сделано с целью усложнения процедуры взыскания залогового имущества.

В мае этого года Фонд выставил стадион на продажу со стартовой ценой 1 млрд 139 млн 895 тысяч гривен. Но покупателей не нашлось. Со временем цена несколько раз снижалась. Однако даже ее уменьшение до 718 млн гривен не повлияло на желание бизнесменов купить спортивную арену.

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