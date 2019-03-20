Стадо диких кабанов спровоцировало аварию под Львовом: фото 18+

Стадо диких кабанов возле Львова 19 марта спровоцировало ДТП на автодороге международного значения. В результате аварии авто получило повреждения, 2 кабана погибли на месте.

Авария произошла в 23:30 на международной трассе Киев – Чоп в селе Деревач Пустомытовского района, сообщил координатор общественной организации "Варта-1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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Инцидент случился, когда стадо кабанов перебегало дорогу, и одна машина въехала в группу животных. В результате ДТП в автомобиле Renault Duster была разбита передняя часть.

Полиция на месте происшествия оформила ДТП.