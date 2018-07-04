Стаховский – Куэрри: ставки букмекеров на матч Wimbeldon

109-я ракетка мира Сергей Стаховский во втором раунде Wimbeldon сыграет против Сэма Куэрри.

Американец является 13-м в рейтинге ATP, поэтому логично, что букмекеры считают его фаворитом противостояния.

Так, эксперты из букмекерских контор принимают ставки на победу Сэма с коэффициентом 1,16 – 1,22. Успех украинца оценивается от 4,8 до 5,10.

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Сейчас Сергей Стаховский находится в отличной физической форме. 24 июня украинец выиграл турнир в британском Илкли, обыграв в финале Оскара Отте из Германии. А в стартовом матче Wimbeldon второй ракетке Украины в тяжелом матче удалось одолеть 45-ю ракетку мира Жуана Соузу из Португалии.

Поединок между Стаховским и Куэрри запланирован на 4-е июля. Ориентировочное начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.