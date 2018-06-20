Стаховский без проблем разобрался с соперником на турнире в Великобритании
Украинский теннисист Сергей Стаховский разгромил Кевина Кинга из США на турнире в британском Илкли.
Если в первом тайме между теннисистами еще шла ожесточенная борьба, то во втором сете Стаховский выиграл все шесть геймов подряд. При этом в третьем гейме на подаче соперника он сумел реализовать брейк-пойнт лишь с четвертой попытки.
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Что касается первого сета, то ключевым стало поражение американца в третьем гейме. На своей подаче Кинг проиграл Стаховскому. Несмотря на то, что в дальнейшем в сете каждый из теннисистов выиграл свою подачу, победу праздновал украинец.
Стаховский – Кинг 2:0 (6:4, 6:0)
В четвертьфинале турнира Сергей Стаховский сыграет с первым сеяным на турнире Джорданом Томпсоном из Австралии. Соперник украинца занимает 97-ю позиции в рейтинге ATP, в то время как Стаховсткий только 140-ю.
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