Стаховский и Марченко пробились в четвертьфинал на турнире в Италии
Украинские теннисисты Илья Марченко и Сергей Стаховский пробились в четвертьфинал на турнире в Италии.
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В 1/8 Марченко по итогам двух сетов обыграл хозяина соревнований Лоренцо Сонего – 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Марченко сыграет против еще одного местного теннисиста Филиппо Бальди.
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Свои выступления на турнире продолжает и Сергей Стаховский. Он также в двух сетах обыграл 20-летнего Лиама Каруану – 6:4, 6:0. В четвертьфинале Сергей сыграет с Уго Умбером.
Источник: 24 Канал
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