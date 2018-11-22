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      Стаховский и Марченко пробились в четвертьфинал на турнире в Италии

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      Марченко и Стаховский пробились в четвертьфинал на турнире в Италии
      Марченко и Стаховский пробились в четвертьфинал на турнире в Италии / ФТУ

      Украинские теннисисты Илья Марченко и Сергей Стаховский пробились в четвертьфинал на турнире в Италии.

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      В 1/8 Марченко по итогам двух сетов обыграл хозяина соревнований Лоренцо Сонего – 6:4, 6:4.

      В четвертьфинале Марченко сыграет против еще одного местного теннисиста Филиппо Бальди.

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      Свои выступления на турнире продолжает и Сергей Стаховский. Он также в двух сетах обыграл 20-летнего Лиама Каруану – 6:4, 6:0. В четвертьфинале Сергей сыграет с Уго Умбером.

      Теги: Сергей Стаховский Теннис Спорт
      Источник: 24 Канал
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