Стаховский не смог преодолеть первый круг на престижном турнире во Франции

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог пробиться во второй круг турнира во французском Касси, проиграв немцу Оскару Отте.

Матч длился 2 часа и 20 минут. В решающей партии украинец отыгрался с 1:4. Отте, гарантировав себе как минимум тайбрейк, реализовал третий матчбол на подаче Стаховского и оформил путевку во второй раунд– 6:7, 6:3, 5:7.

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Сергей Стаховский продолжит выступление на турнире в парной сетке, где сыграет вместе с австралийцем Мэттом Ридом.

Ранее Стаховский потерпел неудачу в квалификации US Open и во втором раунде хардового челленджера на Мальорке.

Сергей Стаховский – Оскар Отте 1:2 (6:7, 6:3, 5:7)

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