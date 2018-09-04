Стаховский не смог преодолеть первый круг на престижном турнире во Франции
Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог пробиться во второй круг турнира во французском Касси, проиграв немцу Оскару Отте.
Матч длился 2 часа и 20 минут. В решающей партии украинец отыгрался с 1:4. Отте, гарантировав себе как минимум тайбрейк, реализовал третий матчбол на подаче Стаховского и оформил путевку во второй раунд– 6:7, 6:3, 5:7.
Читайте также: Сборная Украины огласила состав на матчи Кубка Дэвиса против Португалии
Сергей Стаховский продолжит выступление на турнире в парной сетке, где сыграет вместе с австралийцем Мэттом Ридом.
Ранее Стаховский потерпел неудачу в квалификации US Open и во втором раунде хардового челленджера на Мальорке.
Сергей Стаховский – Оскар Отте 1:2 (6:7, 6:3, 5:7)
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24