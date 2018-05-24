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Стаховский не сумел пройти квалификацию Roland Garros

18 Читати новину українською
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский не сумел выиграть в финале квалификации открытого чемпионата Франции и пройти в основную сетку соревнований.

В финале квалификации Стаховский встретился с представителем Беларуси Ильей Ивашко. Они сыграли три сета (продолжительностью два часа и 11 минут), чтобы определить победителя.

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Первый сет выиграл белорус, взяв две подачи украинца, Стаховский взамен лишь один раз сумел выиграть подачу соперника.

Во втором сете победитель определился на тай-брейке. На этот раз победил украинец.

В третьем сете Ивашко повел со старта 3:0. А в конце выиграл подачу Стаховского, со второй попытки реализовав матч-пойнт.

Сергей Стаховський – Илья Ивашко 1:2 (4:6, 7:6 (5), 2:6)

Теги: Сергей Стаховский Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
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