Стаховский неожиданно уступил в квалификации турнира ATP в Болгарии

136 ракетка мира украинец Сергей Стаховский не сумел преодолеть финальный барьер на пути к основной сетке турнира АТР в Софии, Болгария.

Украинец в финале квалификации в двух сетах проиграл представителю Германии Даниэлю Брандсу – 4:6, 6:7.

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Встреча длилась 1 час и 31 минуту. В начале первого сета Сергей дважды уступил на своей подаче, сумев в ответ сделать только один брейк. Во второй партии соперники обменялись двумя брейками, все решалось на тай-брейке. Украинец не смог реализовать два сет-бола, а его противник с третьего матч-бола завершил игру.

Ранее Стаховский и Брандс встречались на корте четыре раза и во всех поединках сильнее был украинец.

Сергей Стаховский – Даниэль Брандс 0:2 (4:6, 6:7)

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