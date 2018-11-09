Стаховский остановился в шаге от полуфинала на турнире в Братиславе

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел пробиться в полуфинал челленджера в Братиславе. В четвертьфинальном матче украинец в двух сетах проиграл представителю Казахстана Александру Бублику.

Матч продолжался 1 час 18 минут и закончился со счетом 6:3, 6:7 в пользу представителя Казахстана.

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За время, проведенное на корте, Стаховский оформил 8 эйсов, один раз ошибся при воде мяча в игру и не смог реализовать ни одного брейк-поинта. Бублик же сделал 11 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и взял 1 гейм на приеме.

Напомним, ранее в полуфинал турнира в Братиславе в парном разряде вышел киевлянин Денис Молчанов, который вместе со словаком Игорем Зеленаем одолел чисто словацкий дуэт Лукаш Кляйн/Норберт Гомбош– 6:2, 6:7, 10:6.

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