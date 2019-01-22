Стаховский пробился в 1/8 финала на соревнованиях во Франции

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в 1/8 финала на соревнованиях во французском Ренне.

Стаховский, посеянный под девятым номером, начал выступление на турнире со второго раунда и выбил хозяина соревнований Эвана Фурнесса 2:1 (4:6, 6:3, 7:6).

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Для выхода в третий круг украинскому теннисисту понадобилось 2 часа и 6 минут. На тайбрейке решающей партии Стаховский не воспользовался преимуществом (6:4), но взял три очка подряд со счета 6:7.

В 1/8 финала украинец встретится с победителем встречи Норберт Гомбош (Словакия) – Маркос Багдатис (Кипр).

Напомним, что Сергей Стаховский проиграл во втором круге квалификации Australian Open. Поэтому ни один украинский теннисист не сыграл в основной сетке нынешнего турнира в Мельбурне.