Стаховский пробился во второй круг турнира в Ноттингеме

Вторая ракетка Украины и 133-й в рейтинге ATP Сергей Стаховский успешно преодолел первый круг Challenger Tour в английском Ноттингеме.

В двух сетах украинец разобрался с немецким теннисистом Матсом Мораингом (154-я ракетка мира).

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В первом сете решающей стала третья подача немца, которую сумел выиграть Стаховский.

Во втором же сете между спортсменами была тяжелая борьба. При счете 5: 5 украинец выиграл подачу соперника, а затем сумел без проблем выиграть и свою.

Сергей Стаховский – Матс Морайнг 2:0 (6:3, 7:5)

Во втором круге Стаховский, посеянный на турнире под седьмым номером, сыграет с британцем Дениэлем Эвансом (530-ый в мировом рейтинге). Игра состоится в среду, 13 июня.

Стоит добавить, что призовой фонд турнира – 127 тысяч евро.