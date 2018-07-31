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Стаховский проиграл в первом круге теннисного турнира в Испании

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / btu.org.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский на теннисном турнире в испанской Сеговии проиграл в первом круге.

Соперником украинца был итальянец Маттео Виола. Игра, которая длилась 2 часа 6 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:7.

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Несмотря на статус первой ракетки Стаховский не имел практически никакого игрового преимущества над соперником. В первом сете Сергей при счете 3:3 отдал три гейма подряд, хотя для этого Виоле было нужно сделать всего один брейк.

Во втором сете итальянец "вернул долг", когда ведя 2:1 проиграл пять геймов подряд, но было понятно, что Виола за сет не держится.

По ходу решающего сета Стаховский не реализовал два брейкпоинта во втором гейме, а при счете 3:3 потерял свою подачу. Виола к матчболам так и не добрался: украинец сравнял счет (5:5). Итальянец снова воспользовался скрытым матчболом, но и со второй попытки подать на победу не смог (6:6). На тайбрейке Стаховский дважды выходил вперед с мини-брейком, но оба раза преимущество упускал (5:5). Заработав первый матчбол, Виола сумел оформить победу на подаче украинца, когда судья засчитал Стаховскому двойную ошибку.

Сергей Стаховский (Украина) – Маттео Виола (Италия) 1:2 (3:6, 6:2, 6:7)

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Теги: Новости спорта Сергей Стаховский Теннис
Источник: 24 Канал
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