Стаховский рассказал о самой значительной победе в карьере: это не матч против Федерера

Украинский теннисист Сергей Стаховский за свою карьеру выигрывал 4 турнира серии АТР в одиночном разряде и 3 – в парном. А также побеждал Роджера Федерера на Wimbledon в 2013 году. Но не этот матч наиболее памятная победа в карьере Стаховского.

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Сам Сергей Стаховский своей главной победой считает победу в финале над хорватом Иваном Любичичем на турнире в Загребе 2008 года. Об этом теннисист рассказал в комментарии UA|TV.

"Для меня это был билет в тур, это был билет в мою карьеру. С этого началась моя карьера, с этого турнира началась моя победа. То есть, победа над Любичичем – это было завершение всего этого турнира, это был финал, это был турнир, в котором он выигрывал 3 раза, в котором 2 раза он был в финале. Тем более, он был дома, поэтому для меня 22-летнего, 215-го в рейтинге, это было очень круто", – вспоминает теннисист.

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