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      Стаховский стартовал с уверенной победы на турнире в Словакии

      9 Читати новину українською
      Сергей Стаховский
      Сергей Стаховский

      Украинец Сергей Стаховский успешно стартовал на турнире Peugeot Slovak Open 2018 в Братиславе. В матче первого круга он обыграл пятого сеяного – аргентинца Марко Трунджеллити – 6:2, 6:4.

      Теннисисты провели на корте 1 час и 8 минут. Украинец записал в свой актив три брейка и не проиграл ни одного гейма на своей подаче.

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      Трунджеллити отыграл три матчбола, но с четвертой попытки Стаховский завершил встречу в свою пользу.

      Сергей Стаховский также выступит на турнире в парной сетке вместе с россиянином Евгением Донским.

      Сергей СтаховскийМарко Трунджеллити 2:0 (6:2, 6:4)

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      Теги: Спорт Сергей Стаховский Теннис
      Источник: 24 Канал
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