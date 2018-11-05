Стаховский стартовал с уверенной победы на турнире в Словакии

Украинец Сергей Стаховский успешно стартовал на турнире Peugeot Slovak Open 2018 в Братиславе. В матче первого круга он обыграл пятого сеяного – аргентинца Марко Трунджеллити – 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час и 8 минут. Украинец записал в свой актив три брейка и не проиграл ни одного гейма на своей подаче.

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Трунджеллити отыграл три матчбола, но с четвертой попытки Стаховский завершил встречу в свою пользу.

Сергей Стаховский также выступит на турнире в парной сетке вместе с россиянином Евгением Донским.

Сергей Стаховский – Марко Трунджеллити 2:0 (6:2, 6:4)

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