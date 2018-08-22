Стаховский уступил в квалификационном матче US Open-2018

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский неудачно стартовал на US Open-2018. Украинец в квалификации турнира проиграл 379-й ракетке мира Тай Сону Квятковски.

Стаховский потерпел неожиданное поражение в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 37 минут. Для теннисистов это был первый очный поединок.

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Судьбу первого и второго сетов решил всего один брейк. В решающей партии американец завладел преимуществом в счете с двумя брейками – 5:0, а Стаховскому удалось защитить лишь один гейм на подаче.

Во втором раунде квалификации Квятковски сыграет с победителем встречи Митчелл Крюгер – Го Соеда.

Тай Сон Квятковски – Сергей Стаховский 2:1 (6:4, 3:6, 6:1)

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