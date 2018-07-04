Стаховский уступил во втором круге Wimbeldon
Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел пробиться в третий круг Wimbeldon. На пути украинца стал Сэм Куэрри (13-й в рейтинге ATP).
Стаховский проиграл американцу во всех трех сетах. Хотя еще в первом сете украинец имел возможность навязать борьбу – все решалось на тай-брейке. Именно там Стаховский проиграл одну подачу. Следовательно Куэрри выиграл сет.
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Второй сет американец начал с того, что выиграл три гейма подряд. До конца сета он удержал добытое преимущество.
В третьем сете, после того, как Стаховский выиграл свою первую подачу, Куэрри снова выиграл три гейма подряд. А при счете 5:3 в пользу американца, Стаховский на своей подаче дважды имел возможность выиграть гейм. Однако не сумел удержать преимущество, а впоследствии и проиграл. Куэрри проходит в следующий раунд.
Сергей Стаховский – Сэм Куэрри 0:3 (6:4, 3:6, 3:6)
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