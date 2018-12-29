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      Стаховский уверенно вышел в финал квалификации турнира ATP в Дохе

      3 Читати новину українською
      Сергей Стаховский
      Сергей Стаховский

      Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел во второй круг квалификационного этапа турнира ATP Tour 250, который стартует в Дохе (Катар) 31 декабря.

      Из-за травмы локтя с турнира снялся швед Элиас Имер, с которым Сергей Стаховский должен был встретиться в стартовом матче квалификации. Имера в отборочной сетке заменил 20-летний Джан Марко Морони, который в рейтинге АТР занимает 215 место.

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      Поединок Стаховского и Морони длился 1:00 и 37 минут. На счету украинца два брейка, а на своей подаче Сергей проиграл один гейм.

      Соперником Сергея Стаховского за место в основе стал второй сеяный, представитель Боснии и Герцеговины Мирза Базич (АТР 88). Ранее теннисисты встречались на корте один раз: в 2014 году на "челленджере" в Италии, где сильнее был Базич.

      Сергей Стаховский – Джан Марко Морони 2:0 (7: 6, 7: 5)

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      Теги: Спорт Теннис Сергей Стаховский
      Источник: 24 Канал
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