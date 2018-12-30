Стаховский в драматичном матче выиграл финал квалификации в Дохе

Украинский теннисист Сергей Стаховский прошел в основную сетку турнира в Дохе. Он выиграл финальный матч в квалификации.

Украинский теннисист победил боснийца Мирзу Басича в финале квалификации со счетом 2:1 (6:3, 2:6, 3:6).

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Поединок продолжался чуть более полутора часов. Стаховский проиграл первый сет, но сумел собраться и выиграть матч.

Украинец за поединок трижды побеждал на подаче соперника и сделал восемь эйсов.

Соперник Стаховского в основной сетке турнира определится позже.

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