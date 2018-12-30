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      Стаховский в драматичном матче выиграл финал квалификации в Дохе

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      Сергей Стаховский
      Сергей Стаховский / btu.org.ua

      Украинский теннисист Сергей Стаховский прошел в основную сетку турнира в Дохе. Он выиграл финальный матч в квалификации.

      Украинский теннисист победил боснийца Мирзу Басича в финале квалификации со счетом 2:1 (6:3, 2:6, 3:6).

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      Поединок продолжался чуть более полутора часов. Стаховский проиграл первый сет, но сумел собраться и выиграть матч.

      Украинец за поединок трижды побеждал на подаче соперника и сделал восемь эйсов.

      Соперник Стаховского в основной сетке турнира определится позже.

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      Теги: Спорт Теннис Сергей Стаховский
      Источник: 24 Канал
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