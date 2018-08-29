Стаховский в напряженном матче пробился в 1/8 турнира в Испании

На соревнованиях в испанской Мальорке украинский теннисист Сергей Стаховский стартовал с победы. Четвертый сеяный на турнире не без проблем обыграл Эмилио Гомеса.

На победу украинец потратил час и 41 минуту, и разобрался с соперником за два сета. Хотя легкой эта победа не была. Стаховский в первом сете неожиданно проиграл свою подачу, и эквадорец повел в счете 1:4. Но после этого украинец собрался и выиграл пять геймов подряд. При этом девятый гейм Стаховский выиграл, только с четвертой попытки реализовав брейк-пойнт, а в десятом гейме сет-пойнт сумел реализовать со второй попытки.

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Напряженная борьба продолжилась и во втором сете. Ни один из теннисистов не хотел отдавать свои подачи. Поэтому все решалось на тай-брейке. И снова Стаховский провалил начало, когда Гомес повел 0:5. Но опять украинец переломил ход поединка, в итоге выиграв 8:6.

Сергей Стаховский – Эмилио Гомес 2:0 (6:4, 7:6 (6)