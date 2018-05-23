Стаховский в тяжелом матче вышел в финал квалификации Roland Garros

Почти два с половиной часа понадобилось украинскому теннисисту Сергею Стаховскому, чтобы в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Франции преодолеть француза Констана Лестьенна, который в рейтинге ATP на 216 месте.

В первом сете Стаховский (129 в рейтинге) в начале отдал свою подачу. Поэтому его соперник повел 3:0. Отыгрывать это пришлось по ходу сета, однако и француз не собирался отдавать гейм. Однако в конце украинец сумел все же сравнять счет. Поэтому все решалось на тай-брейке. Там более успешным оказался Лестьенн.

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Тяжелым для украинца оказался и второй сет. Игроки шли ровно (в начале обменялись подачами). Однако на этот раз украинец решил не доводить до тай-брейка, в конце забрав подачу соперника.

Третий сет же начался с того, что Стаховский проиграл свою подачу. Однако сумел собраться и выиграл четыре гейма подряд. После этого Лестьенн взял свою подачу, но на большее его не хватило. Стаховский проходит в финал квалификации RolandGarros. Там он встретится с победителем пары Илья Ивашко – Виктор Галович.

Сергей Стаховский – Констан Лестьенн 2:1 (6:7 (9), 7:5, 6:2)