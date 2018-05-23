18:57
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Стаховский в тяжелом матче вышел в финал квалификации Roland Garros

37 Читати новину українською
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / gettyimages

Почти два с половиной часа понадобилось украинскому теннисисту Сергею Стаховскому, чтобы в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Франции преодолеть француза Констана Лестьенна, который в рейтинге ATP на 216 месте.

В первом сете Стаховский (129 в рейтинге) в начале отдал свою подачу. Поэтому его соперник повел 3:0. Отыгрывать это пришлось по ходу сета, однако и француз не собирался отдавать гейм. Однако в конце украинец сумел все же сравнять счет. Поэтому все решалось на тай-брейке. Там более успешным оказался Лестьенн.

Читайте также: Пятеро украинских теннисистов сыграют в основной сетке Wimbledon

Тяжелым для украинца оказался и второй сет. Игроки шли ровно (в начале обменялись подачами). Однако на этот раз украинец решил не доводить до тай-брейка, в конце забрав подачу соперника.

Третий сет же начался с того, что Стаховский проиграл свою подачу. Однако сумел собраться и выиграл четыре гейма подряд. После этого Лестьенн взял свою подачу, но на большее его не хватило. Стаховский проходит в финал квалификации RolandGarros. Там он встретится с победителем пары Илья Ивашко – Виктор Галович.

Сергей Стаховский – Констан Лестьенн 2:1 (6:7 (9), 7:5, 6:2) 

Теги: Новости Украины Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
сегодня, 17:01 Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
Злой Одессит 1040
сегодня, 16:00 "Юрію, для вас ми перепишемо закон": як владним кланам вдається зберігати контроль над ГПУ
Олександра Дрік 112
Нове життя
сегодня, 15:02 Нове життя "Братислави": як перетворити занедбану будівлю у корисний центр
Костянтин Богатов 985
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сегодня, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 394
Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
сегодня, 12:07 Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
Олексій Чибісов 5356
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук