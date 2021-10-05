Стая собак набросилась на 8-летнего мальчика из Одессы: видео нападения на школьника

Во дворе одесской многоэтажки стая бездомных собак набросилась на 8 летнего мальчика. В результате он получил несколько травм и посетил врача.

Об этом сообщила мать пострадавшего в местном телеграм-канале 5 октября. Также она обнародовала видео с камер наблюдения, которые сняли этот инцидент.

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Справка мальчика из травматологии / Фото телеграмму "Ху * * * ая Одесса"

Сам присел к собаке

Это произошло во дворе дома на Семена Палия, 22а. На записи видно, что парень сам подошел к одной из собак и присел. При этом животное не было агрессивным и даже виляло хвостом.

Однако буквально через несколько секунд подбежал другой пес, который начал лаять. Это возмутило остальных, и школьника окружили 6 собак. Женщина рассказала, что этих животных там периодически подкармливают люди, которые приезжают на белом джипе. Их просили это не делать во дворе, однако это было безрезультатно.

Нападение собак на школьника: смотрите видео телеграмму "Ху***ая Одесса"