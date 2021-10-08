Стая собак набросилась на жительницу Днепра: спокойно шла и животных не дразнила

На жительницу Днепра 8 октября набросилась стая собак. Однако женщине невероятно повезло, поскольку рядом проходил мужчина, который отогнал животных.

Это произошло примерно в утра на улице коробовая. Женщина рассказала в сети, что она шла совершенно спокойно и не делала ничего, что могло спровоцировать животных. Также добавила, что в результате инцидента, у нее были только порваны штаны.

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Посоветовали обращаться в полицию

Потерпевшая сказала что не понимает, почему собаки начали бросаться. Мол, шла спокойно под наркотиками или выпивший ни была.

После этого она обратилась на "горячую линию" города, где рассказала об инциденте. Там сказали, что приняли заявку и передадут ее компетентному коммунальному предприятию – "Зооконтроль". Кроме этого, оператор порекомендовал обратиться за помощью к правоохранителям.

Вероятно, оператор забыл

Однако "Наш город" сообщает, что оператор, вероятно, забыл об этом событии. Или, возможно, он и не планировал передать информацию "Зооконтролю".

Сегодня по графику у нас был рейд на Красном Камне. На улице Савкина отловили двух собак. Об этой ситуации слышу впервые. Никто не звонил.

– сказали отделе приема заявок предприятия.

Также добавили, что жителям Днепра в таких ситуациях следует обращаться сразу в "Зооконтроль". Тогда значительно больше шанс, что бездомных животных заберут. Это можно сделать по телефонам 098-172-85-99 или 068-828-22-55.

Что делают с отловленных собаками

Пойманных собак сажают на карантин, где наблюдают за ними 12 дней. После этого, если собака не стерилизована, ее стерилизуют и вакцинируют. Поэтому в целом животное находится в "Зооконтроле" примерно 3 недели. Если за это время не удается животное пристроить в хорошие руки, его выпускают обратно.

Также представитель предприятия отметила, что собаки на людей просто так не бросаются. Иногда такое случается, если животное часто били или издевались над ним. В таких случаях собаки воспринимают людей как врагов.

Однако чаще всего агрессия уличных собак обусловлена ​​защитой кормовой базы. То есть люди в большинстве случаев неправильно кормят бездомных животных.

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Читайте полный сообщение днепрянки:

Сегодня в 6-50 у АТБ на улице Коробова стая милых стерилизованных или нет собачек напала на меня, разорвала новые штаны и спасибо не равнодушному мужчине, который отогнал их от меня, дело не дошло до телесных повреждений.

Сразу уточняю, я не алко- или наркозависимая, шла спокойно, не размахивая руками и не вприпрыжку. Ровно полгода назад на этом месте собаки напали на мою знакомую и там была намного сложнее ситуация с телесными повреждениями. "Зооконтроль" только стерилизует, а горячая линия Филатова, хоть и приняли заявление, но порекомендовали обратиться в полицию.

Подскажите как решить проблему с бездомными животными у нас на районе.