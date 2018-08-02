Стал известен арбитр матча "Динамо" – "Шахтер"

Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил официальных лиц на матчи 3 тура чемпионата УПЛ сезона 2018/19.

Поединок "Динамо" – "Шахтер" рассудит Юрий Можаровский. Недавний поединок за Суперкубок Украины между этими же командами судил Константин Труханов, к которому был ряд вопросов по итогам его работы.

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В прошлом сезоне Можаровский работал на матче "Шахтер" – "Динамо" в Харькове. Тогда киевляне отпраздновали минимальную победу благодаря голу Мбокани. В чемпионате УПЛ сезона 2018/19 арбитр пока не получал назначения.

Напомним, что матч 3 тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер" состоится 3 августа на НСК "Олимпийский". Начало матча в 19:00.

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