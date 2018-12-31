Стал известен гонорар Мейвезера за бой против японца Нуцакавы

Американский экс-чемпион по боксу Флойд Мейвезер назвал денежную сумму, которую получит за товарищеский бой с японским кикбоксером Тенсином Нацукавою.

Сам Мейвезер сообщил, что за выставочный бой с Тенсином Нацукавой он получит 9 миллионов долларов.

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Что, если я скажу вам, что я получу 9 миллионов долларов за 9 минут боя в Токио, вы бы на моем месте сделали так же? Мне нравится называть это девятиминутной прогулкой,

– написал Флойд в своем Instagram.

Напомним, что бой состоится 31 декабря в Сайтаме (Япония) на турнире организации Rizin и пройдет по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 66,7 кг. Это на 10 кг больше весовой категории, в которой проводил последние поединки Тенсин. Встреча продлится три раунда по три минуты, ее результат не войдет в послужные списки спортсменов.

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