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      Стал известен гонорар Мейвезера за бой против японца Нуцакавы

      106 Читати новину українською
      Флойд Мейвезер
      Флойд Мейвезер

      Американский экс-чемпион по боксу Флойд Мейвезер назвал денежную сумму, которую получит за товарищеский бой с японским кикбоксером Тенсином Нацукавою.

      Сам Мейвезер сообщил, что за выставочный бой с Тенсином Нацукавой он получит 9 миллионов долларов.

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      Что, если я скажу вам, что я получу 9 миллионов долларов за 9 минут боя в Токио, вы бы на моем месте сделали так же? Мне нравится называть это девятиминутной прогулкой,
      – написал Флойд в своем Instagram.

      Напомним, что бой состоится 31 декабря в Сайтаме (Япония) на турнире организации Rizin и пройдет по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 66,7 кг. Это на 10 кг больше весовой категории, в которой проводил последние поединки Тенсин. Встреча продлится три раунда по три минуты, ее результат не войдет в послужные списки спортсменов.

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      Теги: Бокс Спорт
      Источник: 24 Канал
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