Стал известен гонорар победителя Суперкубка Украины по футболу

21 июля "Шахтер" и "Динамо" сыграют в поединке за Суперкубок Украины, который традиционно пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".

Номинальными хозяевами поля будут "горняки". Призовой фонд Суперкубка составит два миллиона гривен.

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Отметим, что это будет 15-й, юбилейный розыгрыш Суперкубка Украины. По этому поводу по окончании встречи над стадионом "Черноморец" будет организовано пиротехническое шоу. При этом околофутбольное шоу продлится с 17-го по 21 июля 2018 года.

Как сообщил исполнительный директор ФФУ Евгений Дикий, из 26 000 доступных в продаже билетов в данный момент были реализованы лишь 12400. Таким образом, болельщики все еще имеют возможность стать частью футбольного праздника и воочию увидеть бескомпромиссный поединок двух лучших украинских команд.