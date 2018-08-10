Стал известен график подготовки сборной Украины к Кубку Наций

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко соберет "сине-желтых" на первый в этом сезоне учебно-тренировочный сбор в начале сентября в Киеве.

На 4 сентября запланирована открытая тренировка на НСК "Олимпийский", которая начнется в 18 часов. Таким образом, команда Андрея Шевченко продолжит приятную традицию встреч со своими болельщиками. А перед началом тренировки наставник встретится с представителями масс-медиа в конференц-зале арены, пишет пресс-служба Федерации футбола Украины.

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5 сентября утром "сине-желтые" вылетят в чешский Брно, а уже оттуда автобусом преодолеют около 80 км к Угерске-Градиште. Именно этот городок с населением в 25 тысяч Федерация футбола Чехии выбрала местом проведения стартовой для обеих сборных встречи в рамках Лиги наций УЕФА.

В тот же день "сине-желтые" проведут предматчевую тренировку на стадионе имени Мирослава Валенты (начало — в 19:00 по европейскому времени, первые 15 минут будут открытыми для представителей СМИ). За полчаса до начала занятия главный тренер и один из игроков пообщаются с прессой в конференц-зале стадиона.

6 сентября сборная Украины встретится на упомянутой арене, вмещающей всего лишь восемь тысяч зрителей, с командой Чехии. Матч начнется в 21:45 по Киеву.

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8 сентября в 16:30 Андрей Шевченко вместе с игроком сборной даст пресс-конференцию для СМИ, а через полчаса после этого национальная команда начнет предматчевую тренировку на "Арене Львов". Первые 15 минут занятия СМИ традиционно смогут снимать.

На 16:00 9 сентября запланировано начало первой домашней игры украинцев в Лиге наций — против команды Словакии. Как известно, матч состоится при пустых трибунах из-за соответствующей дисквалификации со стороны УЕФА. Однако у стадиона будет построена фан-зона, поэтому своих фанов наши футболисты смогут услышать и в чаше арены.

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