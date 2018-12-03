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      Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020

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      Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020

      Сборная Украины по футболу узнала имена соперников в квалификации Чемпионата Европы 2020 года. Украинцы попали в группу B, где их соперниками являются Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.

      Именно с действующими чемпионами Европы – португальцами, сборной Украины выпало открывать отбор. Последний матч – со сборной Сербии. Обе игры пройдут на выезде.

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      Календарь матчей (приведено киевское время начала матчей).

      22 марта, 21:45
      Португалия – Украина

      25 марта, 21:45
      Люксембург – Украина

      7 июня, 21:45
      Украина – Сербия

      10 Июня, 21:45
      Украина – Люксембург

      7 сентября, 19:00
      Литва – Украина

      11 октября, 21:45
      Украина – Литва

      14 октября, 21:45
      Украина – Португалия

      17 ноября, 16:00
      Сербия – Украина

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      Стоит отметить, что еще неизвестно, какие именно украинские города примут матчи сборной. Однако глава ФФУ Андрей Павелко пообещал, что первый матч сборная Украины проведет во Львове. Это игра против Сербии 7 июня.

      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Евро-2020
      Источник: 24 Канал
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