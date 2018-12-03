Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020
Сборная Украины по футболу узнала имена соперников в квалификации Чемпионата Европы 2020 года. Украинцы попали в группу B, где их соперниками являются Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.
Именно с действующими чемпионами Европы – португальцами, сборной Украины выпало открывать отбор. Последний матч – со сборной Сербии. Обе игры пройдут на выезде.
Читайте также: Шевченко назвал Сербию сильнейшей из третьей корзины, а португальцы рады, что избежали Германии
Календарь матчей (приведено киевское время начала матчей).
22 марта, 21:45
Португалия – Украина
25 марта, 21:45
Люксембург – Украина
7 июня, 21:45
Украина – Сербия
10 Июня, 21:45
Украина – Люксембург
7 сентября, 19:00
Литва – Украина
11 октября, 21:45
Украина – Литва
14 октября, 21:45
Украина – Португалия
17 ноября, 16:00
Сербия – Украина
Читайте также: Евро-2020: особенности жеребьевки, квалификации и проведения турнира
Стоит отметить, что еще неизвестно, какие именно украинские города примут матчи сборной. Однако глава ФФУ Андрей Павелко пообещал, что первый матч сборная Украины проведет во Львове. Это игра против Сербии 7 июня.