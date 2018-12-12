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      Стал известен календарь молодежной сборной Украины в отборе Евро-2021

      6 Читати новину українською
      Молодежная сборная Украины
      Молодежная сборная Украины / ФФУ

      В результате жеребьевки в швейцарском Ньоне молодежная сборная Украины (U–21) попала в восьмую отборочную группу чемпионата Европы 2021 года. Соперниками подопечных Александра Головко стали сборные Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты.

      Впоследствии же стал известен календарь игр нашей молодежной сборной в отборочном турнире.

      Читайте также: Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020

      6 сентября 2019 года
      Украина – Финляндия

      10 сентября 2019 года
      Украина – Мальта

      10 октября 2019 года
      Румыния – Украина

      15 ноября 2019 года
      Украина – Дания

      27 марта 2020 года
      Мальта – Украина

      31 марта 2020 года
      Украина – Северная Ирландия

      4 сентября 2020 года
      Дания – Украина

      8 сентября 2020 года
      Финляндия – Украина

      8 октября 2020 года
      Украина – Румыния

      13 октября 2020 года
      Северная Ирландия – Украина

      Читайте также: Букмекер оценил шансы сборных на победу в Евро-2020: Украина в топ-20

      В финальной части Евро-2021 (U-21) примут участие 12 команд. Это Венгрия и Словения, как хозяева турнира, и еще 10 сборных, что присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп и победитель плей-офф, в котором сыграют две лучшие вторые команды).

      Стыковые матчи состоятся 9-17 ноября 2020 года. Финальный турнир в Венгрии и Словении пройдет в июне 2021 года.

       

      Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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