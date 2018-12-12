Стал известен календарь молодежной сборной Украины в отборе Евро-2021
В результате жеребьевки в швейцарском Ньоне молодежная сборная Украины (U–21) попала в восьмую отборочную группу чемпионата Европы 2021 года. Соперниками подопечных Александра Головко стали сборные Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты.
Впоследствии же стал известен календарь игр нашей молодежной сборной в отборочном турнире.
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6 сентября 2019 года
Украина – Финляндия
10 сентября 2019 года
Украина – Мальта
10 октября 2019 года
Румыния – Украина
15 ноября 2019 года
Украина – Дания
27 марта 2020 года
Мальта – Украина
31 марта 2020 года
Украина – Северная Ирландия
4 сентября 2020 года
Дания – Украина
8 сентября 2020 года
Финляндия – Украина
8 октября 2020 года
Украина – Румыния
13 октября 2020 года
Северная Ирландия – Украина
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В финальной части Евро-2021 (U-21) примут участие 12 команд. Это Венгрия и Словения, как хозяева турнира, и еще 10 сборных, что присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп и победитель плей-офф, в котором сыграют две лучшие вторые команды).
Стыковые матчи состоятся 9-17 ноября 2020 года. Финальный турнир в Венгрии и Словении пройдет в июне 2021 года.