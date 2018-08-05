Стал известен первый соперник хоккейного "Донбасса" на Кубке Салея-2018

В воскресенье, 5 августа, донецкий "Донбасс" сыграет свой первый предсезонный матч.

В Беларуси чемпион Украины стартует в Кубке Салея-2018 поединком с действующим чемпионом Экстралиги и участником хоккейной Лиги чемпионов гродненским "Неманом", сообщает Xsport.

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Клуб из Гродно выиграл два последних чемпионата Беларуси и четыре национальных первенства из шести последних в целом. Всего же в активе "Немана" 7 чемпионских титулов. Как и "Донбасс", гродненцы выигрывали Континентальный кубок IIHF. Украинский клуб завоевал этот евротрофей в 2013-м году, а белорусский – в 2015-ом.

Напомним, что всего в составе "Донбасса" на турнир поехали 28 хоккеистов.

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