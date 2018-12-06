Стал известен шорт-лист компаний, которые хотят строить во Львове мусороперерабатывающий завод

Европейский банк реконструкции и развития объявил перечень компаний, которые отобрали для второго этапа тендера строительства во Львове мусороперерабатывающего завода.

Соответствующую информацию банк обнародовал сегодня на официальном сайте.

"Всего в перечне пять ведущих европейских компаний, которые построили аналогичные мусороперерабатывающие комплексы в Европе. Это компании из Польши, Германии, Греции, консорциум компаний из Австрии и Турции, Нидерландов и Литвы", – сообщил директор ЛКП "Зеленый город" Вадим Ноздря.

Претендентами на строительство завода по переработке отходов во Львове стали компании: CONTROL PROCESS S.A. (Польша), EGGERSMANN ANLAGENBAU GMBH (Германия), HELECTOR S.A. (Греция), консорциум MUT (Австрия) и Dogusan (Турция) и консорциум WTT (Нидерланды) и Axis (Литва).

Участники, прошедшие квалификацию, вскоре получат вторую часть тендерной документации. Этот этап отбора компаний будет состоять из двух частей.

"Первый – технический тендер. Участники должны представить свои технические решения, чтобы комиссия, которая будет специально создана на базе ЛКП "Зеленый город", проверила соответствие этой документации к нашим техническим задачам. Затем состоится конкурс, который будет касаться непосредственно цены строительства завода во Львове", – рассказал директор ЛКП "Зеленый город" Вадим Ноздря.

Напомним, что 1 июня в Киеве состоялось подписание договоров о выделении 35 млн евро от ЕБРР и Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (E5P). За эти средства Львов начнет строительство мусороперерабатывающего завода и рекультивацию Грибовицкой свалки.

Строить мусороперерабатывающий завод во Львове в целом согласились 12 компаний из 11 стран мира. Если тендерные процедуры завершатся вовремя, строительство мусороперерабатывающего завода во Львове начнут в следующем году. Поэтому завод по переработке отходов должен заработать во Львове уже через два года. Кроме строительства завода, во Львове также планируют ввести новую систему раздельного сбора отходов.

Завод, который построят на улице Пластовой, 13 будет работать по технологии механической и биологической переработки. Такой мусороперерабатывающий комплекс соответствует требованиям Национальной стратегии обращения с отходами до 2030 года, которая основывается на лучших технологиях, которые действуют в Европе и признаны Европой эффективными в решении проблемы переработки отходов.

Справка



Претендентами на строительство завода по переработке отходов во Львове стали компании:



Компания CONTROL PROCESS S.A. из Польши, которая построила завод по переработке отходов в городе Ольштын (Польша), механико-биологический комплекс по переработке отходов в городе Сталева Воля (Польша), завод по переработке отходов в городе Люльково (Польша) и механико-биологический комплекс по переработке отходов в городе Тонишево (Польша).



Компания EGGERSMANN ANLAGENBAU GMBH (Германия), которая построила механико-биологические комплексы по переработке коммунальных отходов в городах София (Болгария), Рексэм (Великобритания), Жары (Польша) и Познань (Польша).



Компания HELECTOR S.A. построила механико-биологические комплексы по переработке твердых бытовых отходов в городах Ано-Лиосия (Греция), Ларнака (Греция), Берлин (Германия), Трир (Германия) и Оснабрюк (Германия).



Консорциум из двух фирм – MUT (Австрия) и Dogusan (Турция). Компания MUT построила заводы по механико-биологической переработки твердых бытовых отходов в городах Багдад (Ирак), Сом (Венгрия), Бекешчаба (Венгрия), Перник (Болгария).



Консорциум из двух фирм – WTT (Нидерланды) + Axis (Литва). Компания WTT построила механико-биологический комплекс по переработке коммунальных отходов в Лондоне (Великобритания), компания Axis построила механико-биологический комплекс в Каунасе (Литва). Axis – это группа предприятий, занимающихся разработкой, производством и реализацией инженерной продукции и решений для города, промышленности и энергетики, которая действует в Литве уже более 20 лет.