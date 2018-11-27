Стал известен состав сборной Украины на первый в сезоне Кубка мира по биатлону

В воскресенье, 2 декабря, в словенской Поклюке двумя смешанными эстафетами начнется официальный международный сезон в Кубке мира 2018/19 по биатлону.

Как сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, тренеры женской и мужской команд определились с составами, которые представят Украину в этих гонках.

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Одиночный микст: Анастасия Меркушина, Артем Тищенко.

Смешанная эстафета: Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Артем Прыма, Дмитрий Пидручный.

Отметим, что новый сезон Кубка мира по биатлону в прямом эфире покажут сразу два телеканала: UA: ПЕРВЫЙ и СПОРТ1.

Напомним, первые гонки сезона состоятся в воскресенье, 2 декабря. Начало соревнований в 13:00 и 15:30 по киевскому времени.

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