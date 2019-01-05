Стал известен состав сборной Украины на решающий матч отбора к Евро-2019

Женская сборная Украины по волейболу назвала состав на домашний матч против Черногории в отборе на чемпионат Европы-2019.

Ключевой для обеих команд поединок состоится в Запорожье 5 января. После четырех туров лучшим снайпером украинок является Надежда Кодола – 38 очков. Читайте также: Капитан сборной Украины не сыграет в последних матчах отбора на Евро-2020 Состав сборной Украины Связующие: Алла Политанска ("Алтай", Казахстан), Дарья Великоконь ("Химик") Либеро: Кристина Немцева ("Химик"), Анастасия Карасева ("Волынь-Университет-ОДЮСШ") Центральные блокирующие: Юлия Герасимова ("Анкара", Турция), Дарья Дрозд ("Химик"), Светлана Дорсман ("Островиец", Польша); Доигрывающие: Олеся Рыхлюк ("Бешикташ", Турция), Людмила Осачук ("Волынь-Университет-ОДЮСШ") Догравальници: Надежда Кодола ("Бухарест", Румыния), Анастасия Крайдуба ("Енисей", Россия), Карина Денисова ("Казерта", Италия), Любовь Ужва ("Волынь-Университет-ОДЮСШ"), Екатерина Ткаченко ("Новатор"). Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24