Стал известен состав сборной Украины по биатлону на первые гонки в Рупольдинге
В среду, 17 января, состоятся мужская и женская спринтерские гонки на 5 этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
Сборную Украины на этих соревнованиях будут представлять 9 спортсменов. Мужская гонка состоится в 12:00, женская – в 15:30.
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Спринт. Мужчины
10. Дмитрий Пидручный
33. Артем Прима
79. Сергей Семенов
108. Артем Тищенко
Спринт. Женщины
8. Валя Семеренко
32. Вита Семеренко
53. Елена Пидгрушная
60. Юлия Джима
87. Анастасия Меркушина
Напомним, что мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге должен был состояться в среду, 16 января. Однако, соревнования перенесли на день позже из-за непогоды – снегопады в Альпах.
Источник: 24 Канал
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