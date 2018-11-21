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      Стал известен состав всех корзин жеребьевки квалификации Евро-2020: с кем может сыграть Украина

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      Жеребьевка Евро-2020
      Жеребьевка Евро-2020 / africatopsports.com

      После проведения последних матчей Лиги наций определились окончательные составы корзин жеребьевки квалификации Евро-2020.

      Как было известно заранее, Украина попала во вторую корзину. Вместе с ней там еще девять сборных – Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс и Чехия. Значит, против этих команд "сине-желтые" точно не сыграют.

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      В первую корзину попали четыре победителя Лиги A – Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия. А также еще пять лучших европейских сборных.

      Корзина 1: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.
      Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.
      Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.
      Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.
      Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова.
      Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

      Жеребьевка будет происходить следующим образом: Четыре сборные из корзины Лиги наций поместят на первые места в группах A-D. Команды из корзины 1 поместят на первые места в группах E-J. Команды из корзины 2 поместят на вторые места в десяти группах. По аналогичному принципу будут распределены команды из корзин 3, 4 и 5. Команды из корзины 6 поместят на шестые места в группах F-J.

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      Две лучшие команды каждой группы выйдут в финальную стадию Евро. Остальные путевки в стыковых матчах в марте 2020 года разыграют победители групп Лиги наций или следующие по рейтингу команды.

      Отметим, что жеребьевка состоится 2-го декабря в Дублине (Ирландия). Чемпионат Европы 2020 года примут 12 городов из 12-ти стран. Финальный матч состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

      Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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