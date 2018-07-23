Стал известен возможный соперник "Мариуполя" в квалификации Лиги Европы
Футбольный клуб "Мариуполь" уже 26 июля стартует во втором квалификационном раунде Лиги Европы матчем против "Юргордена". Если украинцы пройдут соперника, они уже будут знать с кем играть в следующем раунде.
Согласно жребию, мариупольцы сойдутся с победителем пары "Вентспилс" (Латвия) – "Бордо" (Франция).
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Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 8 и 16 августа. Первый матч "Мариуполь" проведет дома. Отметим, что домашней ареной для клуба в еврокубках стал одесский "Черноморец".
Напомним, до этого своего соперника в квалификации Лиги Чемпионов получило киевское "Динамо" и луганская "Заря" в Лиге Европы.
Источник: 24 Канал
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