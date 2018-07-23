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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Стал известен возможный соперник "Мариуполя" в квалификации Лиги Европы

44 Читати новину українською
ФК "Муриуполь"
ФК "Муриуполь"

Футбольный клуб "Мариуполь" уже 26 июля стартует во втором квалификационном раунде Лиги Европы матчем против "Юргордена". Если украинцы пройдут соперника, они уже будут знать с кем играть в следующем раунде.

Согласно жребию, мариупольцы сойдутся с победителем пары "Вентспилс" (Латвия) – "Бордо" (Франция).

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Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 8 и 16 августа. Первый матч "Мариуполь" проведет дома. Отметим, что домашней ареной для клуба в еврокубках стал одесский "Черноморец".

Напомним, до этого своего соперника в квалификации Лиги Чемпионов получило киевское "Динамо" и луганская "Заря" в Лиге Европы.

Теги: Новости спорта Лига Европы
Источник: 24 Канал
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