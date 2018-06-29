Стал известен возможный соперник Усыка в случае победы над россиянином Гассиевым

Чемпион мира по версиям WBC и WВО украинец Александр Усык (14-0, 11 КО) 21 июля в Москве выйдет на ринг против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), который является обладателем поясов WBA и IBF. Это будет финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где победитель получит все четыре пояса, а также пояс журнала The Ring, статус абсолютного чемпиона мира и кубок Мухаммеда Али.

Именно с победителем этой пары и хочет встретиться "почетный" чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Белью, сообщает klitschko-brothers.com.

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Стоит отметить, что Белью два последних поединка провел против Дэвида Хэя в супертяжелом весе, дважды победив. После этого Хэй заявил об окончании карьеры. Поэтому, если поединок между Белью и победителем пары Усык – Гассиев состоится, то это может быть как в первом тяжелом весе, так и тяжелом весе, куда могут подняться Усык и Гассиев.