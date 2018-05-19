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"Сталь" вылетает из УПЛ, "Черноморец" и "Звезда" будут играть переходные матчи

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"Сталь" вылетает из УПЛ, "Черноморец" и "Звезда" будут играть переходные матчи

Каменская "Сталь", одесский "Черноморец" и кропивницкая "Звезда" сыграли последний матчи в сезоне 2017-2018 УПЛ. По итогам чемпионата элитный дивизион покинула "Сталь".

Каменцам надо было сыграть не хуже, чем одесский "Черноморец". У команд было одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям выше была "Сталь". Однако последние проиграли во Львове "Карпатам" 3:0, в то время как "Черноморец" дома обыграл "Звезду". Поэтому одесситы поднялись на 11 место. Они теперь будут играть переходные матчи.

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Переходные матчи будет играть и "Звезда". Ей надо было выигрывать у "Черноморца", и чтобы "Карпаты" проиграли свой последний матч. Однако не сложилось.

Следовательно, по итогам сезона понижается "Сталь". "Черноморец" и "Звезда" будут играть переходные матчи с командами Первой лиги.

Карпаты – Сталь 3:0
Черноморец – Звезда 1:0

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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