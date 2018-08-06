Стала известна дата боя Усик – Беллью

Промоутер британца Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) Эдди Хирн, сообщил, что поединок его боксера против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) состоится 10 ноября.

По словам промоутера, эта дата устраивает обе стороны.

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"10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", – сказал Хирн в интервью IFL TV.

Напомним, что бой против британца Тони Беллью состоится в Великобритании. Причина этого – отсутствие арен крытого типа в Украине.

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