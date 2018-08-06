Стала известна дата боя Усик – Беллью
Промоутер британца Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) Эдди Хирн, сообщил, что поединок его боксера против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) состоится 10 ноября.
По словам промоутера, эта дата устраивает обе стороны.
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"10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", – сказал Хирн в интервью IFL TV.
Напомним, что бой против британца Тони Беллью состоится в Великобритании. Причина этого – отсутствие арен крытого типа в Украине.
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Источник: 24 Канал
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